Un gesto di Edoardo Donnamaria non sarebbe stato affatto apprezzato da Antonella Fiordelisi. Pare, infatti, che un regalo fatto in passati dalle fan dell’ormai ex coppia sia finito nelle mani di un’amica dello speaker radiofonico. Almeno, questo è quello che emerge da una segnalazione fatta a Deianira Marzano. I sostenitori dei Donnalisi, però, ci hanno tenuto a sottolineare che in realtà il cappellino fosse solo uno.

Ad ogni modo, l’influencer campana si è resa protagonista di un nuovo sfogo su Twitter, nel quale chiedeva ai supporters di non voler essere più in alcun modo associata al suo ex: “Ciao ragazze. A differenza di molti personaggi pubblici che non danno mai confidenza ai fan, o meglio quasi li odiano, io cerco di essere sempre carina e riconoscente con le persone che mi seguono e mi sostengono – ha scritto Antonella su Twitter -. Mi bussano a casa, mi fanno regali, tutte cose carine che io apprezzo. A volte metto anche dei segui quando vedo cose carine qui su Twitter, perché credo che avendomi seguita h24 vi siate anche affezionate a me, e questa cosa mi rende felice. Ma una cosa ve la chiedo: le più intelligenti avranno capito qual è la situazione, o meglio se non l’avete capita potete immaginarla, quindi perché insistete? Vi ho già detto che non vorrei più essere associata a nessun tipo di ex. Non sto a dirvi cosa sia successo, ma come mi sono capitate cose brutte in questi mesi me ne stanno capitando anche di belle, quindi vorrei godermele. Grazie”.

Ma come ha reagito Edoardo? L’ex volto di Forum ha addirittura citato Eleanor Roosvelt: “Grandi menti parlano di idee. Menti mediocri parlano di fatti. Menti piccole parlano di persone”. Si riferisce ad Antonella e alle sue parole?