La tormentata storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria è giunta definitivamente al capolinea.

A confermarlo, se ce ne fosse ancora bisogno, è stata l’influencer campana, che rivolgendosi ai suoi fan, ha scritto di non voler essere più associata al suo ex fidanzato: “Ciao ragazze. A differenza di molti personaggi pubblici che non danno mai confidenza ai fan, o meglio quasi li odiano, io cerco di essere sempre carina e riconoscente con le persone che mi seguono e mi sostengono. Mi bussano a casa, mi fanno regali, tutte cose carine che io apprezzo. A volte metto anche dei segui quando vedo cose carine qui su Twitter, perché credo che avendomi seguita h24 vi siate anche affezionate a me, e questa cosa mi rende felice. Ma una cosa ve la chiedo: le più intelligenti avranno capito qual è la situazione, o meglio se non l’avete capita potete immaginarla, quindi perché insistete? Vi ho già detto che non vorrei più essere associata a nessun tipo di ex. Non sto a dirvi cosa sia successo, ma come mi sono capitate cose brutte in questi mesi me ne stanno capitando anche di belle, quindi vorrei godermele. Grazie”.

Non si conoscono i reali motivi che hanno portato alla rottura tra i due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip. Quel che è certo, è che Edoardo imputava ad Antonella un utilizzo “tossico” dei social, mentre quest’ultima si lamentava del fatto che l’allora fidanzato non volesse apparire con lei per questioni di privacy. Ad ogni modo, la relazione tra i due ex vipponi è finita, ed entrambi hanno ormai preso strade differenti.

Proprio a proposito di social, Deianira Marzano ha portato alla luce un retroscena sulle “mosse” di Donnamaria: “Niente di meno si è bruciato il polpastrello a furia di mettere like a tutte queste tizie su Instagram. Alla sua ex non li metteva per privacy, e ora ti stai dando alla pazza gioia, che poi te ne ricambiassero mezzo. Per fortuna la ex ragazza ha aperto gli occhi”. Dunque, stando a quanto rivelato dall’influencer ed esperta di gossip, Edoardo si starebbe dando decisamente da fare…