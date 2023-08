La burrascosa storia d’amore tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sembra essere giunta definitivamente al capolinea. E questa volta, per citare le parole dell’ex tronista di Uomini e Donne, “senza margini di ritorno”.

La finalista della settima edizione del Grande Fratello Vip, resasi conto di avere la strada sbarrata per lavorare in tv nel nostro Paese (la linea “no trash” di Pier Silvio Berlusconi le ha sbarrato la strada), ha annunciato che lascerà l’Italia per spostarsi a Madrid (città in cui vive) per partecipare ad un reality show. Secondo alcune fonti spagnole, la modella di origini venezuelane sarà, insieme a Luca Onestini, una nuova concorrente del Gran Hermano Vip. Ed è stata proprio la decisione di Oriana ad aver causato la fine della relazione con Daniele. “Io non voglio più stare con Oriana perché le decisioni che ha preso per i prossimi mesi della sua vita non combaciano con il mio ideale di relazione, nonché di amore. La nostra storia già non va bene di per sé, e stare distanti per troppo tempo non può che far peggiorare le cose!”. Queste le parole dell’ex tronista di Uomini e Donne durante uno dei suoi sfoghi su Twitter. Convinto, dunque, che la distanza possa compromettere un rapporto già traballante, Daniele ha deciso di “chiamarsi fuori” e di rinunciare ad Oriana, con buona pace dei numerosissimi fan dell’ormai ex coppia, che ancora fanno fatica a rassegnarsi all’idea che tra gli Oriele sia finita.

Ma, per quanto tra i due ex vipponi sia calato il gelo, la “reina” non riesce a nascondere la sofferenza per la fine di una storia che, per quanto tormentata, ha caratterizzato gli ultimi mesi della sua vita. La Marzoli ha messo mi piace al commento di una fan su Twitter: “Oriana che mostra i suoi sentimenti, sia quelli buoni che quelli cattivi. Quando è felice lo urla a tutti, e quando ama qualcuno ha bisogno di urlarlo”. La venezuelana ha poi condiviso un video in cui si trova in palestra con in sottofondo la canzone degli Aerosmith, I don’t won’t to miss a thing, e ha commentato: “Ma possono non mettermi questa musica così triste in palestra? Vi prego”. E’ evidente che Oriana soffre ancora molto per l’epilogo tutt’altro che felice della relazione con Daniele.