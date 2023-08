Lo scorso luglio iniziò a circolare sul web la voce secondo cui una coppia protagonista del Grande Fratello Vip avrebbe chiesto ai fan una cucina dal valore di tredicimila euro!

La segnalazione era arrivata in direct all’influencer ed esperta di gossip Deianira Marzano: “Deia, ti prego assolutamente di lasciarmi nell’anonimato, altrimenti vengo massacrata dal fandom. Adoro questa coppia del Gf Vip, ma francamente oggi mi hanno deluso. Il fandom stava preparando un regalo alla coppia e hanno pensato, per non sprecare soldi, di chiedere a loro cosa potesse servire. Hanno risposto inviando un link di una cucina dal valore di tredicimila euro. Ti giro il pezzo della chat fandom, non lo postare assolutamente altrimenti capiscono che sono io. Ci sono rimasta male, mi sembravano due bravi ragazzi”.

Edoardo Tavassi: "Dove ca**o la metto la cucina da 13 mila euro?!"

Il nome della presunta coppia non è mai stato reso pubblico, ma sui social in molti ipotizzavano che si trattasse di quella formata da Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi, protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip. Interpellato dai follower sull’argomento, l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi, che si trova in vacanza a Porto Empedocle con la fidanzata, ha chiarito la vicenda una volta per tutte: “Pensa se arriva sta cucina da tredicimila euro adesso col corriere Amazon a Roma mentre io sono in Sicilia quando me rode er c*lo! Ma io voglio sapè, ma se uno ce se mette a ragionà, io c’ho la casa in affitto di 50 metri quadri e mi prendo la cucina da tredicimila euro? Ma dove ca**o la metto, in terrazzo? Dove la metto? Io non so se è più stupido chi ha inventato sta storia quelli che ci credono. Secondo me sono più stupidi quelli che ci credono. Meritiamo l’estinzione!”.