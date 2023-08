Negli ultimi giorni è iniziato a circolare un rumor secondo cui Clizia Incorvaia sarebbe nuovamente incinta.

L’ex moglie di Francesco Sarcina, dal quale ha avuto la primogenita Nina, dal 2020 è legata sentimentalmente a Paolo Ciavarro. I due si sono conosciuti durante la quarta edizione del Grande Fratello Vip, terminata in anticipo per l’influencer che venne squalificata. Dall’amore con il figlio di Massimo Ciavarro e Eleonora Giorgi è nato, nel febbraio 2022, Gabriele.

Ed è proprio condividendo un post in cui Clizia mostrava l’ecografia del piccolo, che qualcuno ha fatto circolare sul web voci di una presunta gravidanza. Il gossip è stato prontamente smentito dalla sorella di Micol Incorvaia: “Ragazzi, semmai il terzo! Ma questa foto è di due anni fa. E non sono incinta e non stiamo cercando un altro bimbo. La nostra famiglia è al completo così”.

Si tratta, dunque, di una notizia totalmente priva di fondamento, così come quella su una presunta crisi di coppia. Alcune settimane fa, infatti, l’ex vippona si è trovata costretta a smentire anche il pettegolezzo circa una presunta rottura con Paolo, anche quest'anno confermato nel cast di Forum a differenza di Edoardo Donnamaria, un'altra delle "vittime" della nuova politica imposta da Pier Silvio Berlusconi.