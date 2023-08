Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a breve festeggeranno sei anni d’amore. L’influencer argentina e l’ex ciclista si sono conosciuti e innamorati durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip, quando lei era fidanzata con Francesco Monte.

In questi anni non sono mancate crisi e indiscrezioni anche su presunti tradimenti da parte di Ignazio. Lo scorso luglio, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, la coppia ha rivelato che sta provando ad avere un figlio: “Avremmo voluto fare prima i figli, ma non è così semplice come ti raccontano, ci stiamo provando. Visto che il rapporto è consolidato. Il matrimonio è un atto che lo sancisce, ma avremmo preferito diventare prima genitori e purtroppo non è ancora successo”.

Cecilia ha anche precisato di aver preso qualche chilo e di non essere in dolce attesa: “Scrivono che sono incinta e mi vergogno a dire che non è vero: sono solo ingrassata, ho preso 3-4 chili. Ma lo prendo come un buon segnale. Quando sono nata io mia mamma aveva preso 28 chili, mi sto portando avanti”.

La proposta di matrimonio c’è stata a novembre 2022, ma attualmente i preparativi per le nozze non sono ancora in corso. All’inizio, l’idea della coppia era quella di sposarsi ad agosto 2023, ma alcuni problemi organizzativi hanno portato a posticipare la data. Poi avevano scelto ottobre, ma anche in questo caso hanno dovuto rimandare. Adesso, a quanto pare il matrimonio dovrebbe essere celebrato l’anno prossimo: “Aspettiamo sua zia impegnata con le elezioni in Argentina. Sarà l’anno prossimo, in primavera. E come ho detto ci vivremo per tutta la vita”, ha dichiarato Ignazio.

Intanto, un video condiviso da Moser su Instagram sta scatenando la polemica sul web. L’ex vippone ha ripreso Cecilia mentre fa la pipì in strada perché, evidentemente, non riusciva più a trattenerla. Secondo gli utenti, Ignazio avrebbe dovuto evitare di pubblicare il filmato. Voi da che parte state?