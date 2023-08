Chi nutriva ancora una flebile speranza adesso dovrà inevitabilmente rassegnarsI: la tormentata storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, nata durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, è giunta definitivamente ai titoli di coda.

Antonella Fiordelisi: "Non voglio essere associata a nessun tipo di ex"

Con l’ultimo post sui social, l’influencer campana ha messo un punto definitivo alla relazione con lo speaker radiofonico: “Ciao ragazze. A differenza di molti personaggi pubblici che non danno mai confidenza ai fan, o meglio quasi li odiano, io cerco di essere sempre carina e riconoscente con le persone che mi seguono e mi sostengono – ha scritto Antonella su Twitter -. Mi bussano a casa, mi fanno regali, tutte cose carine che io apprezzo. A volte metto anche dei segui quando vedo cose carine qui su Twitter, perché credo che avendomi seguita h24 vi siate anche affezionate a me, e questa cosa mi rende felice. Ma una cosa ve la chiedo: le più intelligenti avranno capito qual è la situazione, o meglio se non l’avete capita potete immaginarla, quindi perché insistete? Vi ho già detto che non vorrei più essere associata a nessun tipo di ex. Non sto a dirvi cosa sia successo, ma come mi sono capitate cose brutte in questi mesi me ne stanno capitando anche di belle, quindi vorrei godermele. Grazie”.

Circa tre settimane fa, i due ex vipponi hanno smesso di seguirsi su Instagram, facendo calare definitivamente il sipario sulla loro storia d’amore. Antonella aveva già mostrato di aver voltato pagina: “Mi piace che chi è veramente mia/o fan mi segua per le cose che pubblico, per i consigli che do, per come mi vesto, per come vi faccio divertire, per esperienze televisive che farò, per sfilate, ecc… Ma per favore, vi chiedo di andare avanti e di non soffermarvi più su cose passate. Lo so che mi capirete”, aveva scritto alcuni giorni fa su Twitter.

A ciò si aggiunge che, nelle ultime ore, la Fiordelisi si è resa protagonista di un'altra mossa inequivocabile. Stando ad una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, infatti, l'ex vippona ha smesso di seguire sui social i genitori di Edoardo, gli amici di quest’ultimo e anche alla fanpage Donnalisi. L’ennesima prova che la relazione è giunta al capolinea.