Due giorni fa, Arisa ha pubblicato su Instagram delle foto “bollenti” in cui ha messo in mostra il suo corpo ed ha aperto i casting per il futuro marito.

Gli scatti condivisi dalla cantante lucana hanno attirato l’attenzione di Rocco Siffredi, che le ha subito fatto una proposta: “Arisa test of real italian beauty. Arisa facciamo finalmente un film dei miei, però educativo e romantico come solo tu potresti fare”.

Non è la prima volta che il “re del porno” chiede ad Arisa di girare un film con lui. In passato, la cantante ha anche ammesso che potrebbe fare un film “soft”, nulla di troppo esplicito.

“Non ho nessuna contrarietà nei confronti di chi lavora usando il proprio corpo e fa certi film. Se la mia professione dovesse prendere una strada più sensuale, non avrei nessun problema. Anche perché la televisione canonica, quella che guardiamo tutti i giorni, è piena di cose molto più forti se ci pensi.

Sono sempre stata troppo procace, anche perché mi sono sviluppata a 9 anni. Ero alta e con tante tette. Nella foto di classe mi mettevano vicino alle maestre perché vicina agli altri ragazzini sembravo la zia! Capitava che mi mettessero le mani dappertutto perciò ho sempre sentito di dover stare tutta coperta. Nei primi Sanremo ero molto coperta perché non volevo ‘disturbare’ nessuno. Non voglio più vergognarmi a 39 anni, voglio trattare il mio corpo come una cosa bella. Non voglio più vergognarmi a 39 anni, voglio trattare il mio corpo come una cosa bella: se dovessero propormi una cosa soft ci penserei, ma non parlo di cose troppo esplicite, parlo di soft”.