Archiviata la turbolenta storia d’amore con Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi è pronta a voltare pagina e a concentrarsi sulla sua carriera.

Dopo aver lanciato la sua prima capsule di gioielli, The Queen Scaccomatto, ed essere diventata uno dei volti di un noto brand di abbigliamento, l’influencer campana presto sbarcherà a Venezia dove sfilerà sul red carpet dell’ottantesima edizione della Mostra Internazionale del Cinema. E i fan dell’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip di scoprire quale sarà l’outfit scelto dall’ex vippona.

Nel frattempo, pochi minuti fa Amedeo Venza ha sganciato una vera e propria bomba. Secondo l’esperto di gossip, infatti, Antonella Fiordelisi parteciperà alla nuova edizione di Pechino Express: “Antonella Fiordelisi a Pechino Express! Adesso dobbiamo solo capire con chi andrà in coppia”.

Anche un’ex coinquilina dell’ex schermitrice, Nikita Pelizon, aveva partecipato al reality in onda su Sky insieme a Helena Prestes, quest’ultima naufraga della diciassettesima edizione de L’Isola dei Famosi. Negli ultimi giorni, Antonella ha intensificato i suoi allenamenti in palestra, ed è dunque ipotizzabile che si stia preparando proprio per partecipare a Pechino Express.