Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sarebbero in crisi. Il dj ha infatti smesso di seguire la fidanzata su Instagram, un segnale inequivocabile che c’è qualcosa che non va.

Non è la prima volta che accade: lo scorso giugno, infatti, i due ex concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip si erano unfollowati a vicenda, per poi chiarire che avevano avuto una discussione. Nessun commento, almeno fino ad ora, da parte dei diretti interessati, ma i fan della coppia hanno percepito aria di crisi tra i due. Eppure, fino a qualche giorno fa la coppia era in giro per l’Italia in vacanza con la piccola Céline Blue. Dunque, cos'è successo?

Chi non se la passa meglio è sicuramente Daniele Dal Moro, reduce dall’ennesima rottura con Oriana Marzoli. Alcuni giorni fa, la modella venezuelana ha messo nuovamente un punto alla turbolenta storia con l’ex tronista di Uomini e Donne: “E’ finita, ragazzi. Non sono una che dà spiegazioni a nessuno, ma parlo per tutti e due. Ci sono tanti motivi, ma nessuno è per mancanza di sentimento/amore. Quello c’è e pure tanto, ma purtroppo non tutto è come uno vorrebbe, quindi chiedo o chiediamo solo rispetto. Grazie sempre”.

E così, per superare le rispettive delusioni amorose, Alessandro e Daniele hanno “fatto serata” insieme: Dal Moro era dietro la consolle mentre Basciano era impegnato a suonare. Ma oltre alle disavventure sentimentali, i due ex vipponi hanno in comune anche un’altra cosa: entrambi, infatti, sono stati sospesi da Twitter!