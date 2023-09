Laura Freddi, nota showgirl nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip, è tornata a parlare della fine del matrimonio tra il suo ex Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli.

Alcuni mesi fa, il conduttore e l’ex opinionista del Gf Vip hanno annunciato con un’intervista su Vanity Fair la loro separazione. Sonia, in particolare, aveva dichiarato che da parte sua non ci fosse più amore, ma solo un grandissimo affetto.

Laura Freddi ha commentato la rottura tra Bonolis e la Bruganelli in un’intervista rilasciata a Elle: “Quando hanno comunicato la separazione sono stata inondata da chiamate da parte dei giornali, mi offrivano copertine e articoli per avere la mia opinione. Ho rifiutato e ho subito chiamato Sonia dicendole: ‘Guarda che se esce qualcosa non sono le mie parole’. Lei mi ha tranquillizzata assicurandomi che entrambi erano molto sereni.

Diciamo che dopo tanti anni non me l’aspettavo, perché pensavo che fossero veramente collaudati. Sono due persone intelligenti che sanno proteggere i figli e, nonostante la separazione, hanno un rapporto speciale che li porta a stare comunque insieme. Il resto è tutto chiacchiere, e la gente con troppa superficialità dà giudizi senza capire che può ferire le persone”.