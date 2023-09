Natalia Paragoni è tornata alla Mostra del Cinema di Venezia dopo tre anni di assenza. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che da poco è diventata mamma della piccola Ginevra, nata dalla relazione con Andrea Zelletta, ha sfilato sul red carpet. Ma, mentre lo faceva, è accaduto qualcosa che non è passato inosservato (anzi, inascoltato!).

Ad un tratto però, mentre Natalia era in posa per i fotografi, si è sentita la voce fuoricampo di uno di loro che pronuncia una bestemmia. La persona in questione infatti ha affermato: “Quando finiscono por*o D**!”. A quel punto il video del momento è diventato virale, e in breve ha fatto il giro del web.

Natalia ha raccontato il suo ritorno alla Mostra del Cinema di Venezia attraverso un post su Instagram: “Posso dire? Quest’anno Venezia è stata emozione pura. Ho scelto un abito che sapevo avrebbe messo in evidenza le mie forme post parto, ho deciso di non nasconderle e lasciarle visibili, perché sì, è tutto assolutamente normale. Mi sono presentata sul red carpet con una nuova consapevolezza, ancora più forte e sicura di me”.