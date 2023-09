Myrta Merlino ha debuttato alla conduzione di Pomeriggio 5, e gli ascolti sono stati più che discreti.

C'è stato l'effetto novità con un netto di 1.633.000 spettatori per il 21.37% di share nella prima parte (dalle 16.55 alle 17.44). La seconda parte, in onda dalle 17.48 alle 18.25, è stata vista da 1.572.000 spettatori netti con il 19.33% di share. Il segmento dei saluti finali: 1.482.000 spettatori netti, 16.57% di share. Sono risultati buoni soprattutto se rapportati con la prima puntata della scorsa stagione con la conduzione di Barbara D'Urso.

Un anno fa, la prima puntata di quella che è stata l'ultima edizione condotta da Barbara D'Urso ha fatto segnare il 18.71% nel segmento di presentazione (dalle 17.26 alle 17.43) con un netto di 1.397.000 spettatori. A seguire, dalle 17.46 alle 18.26, 1.318.000 spettatori con il 17% di share. I saluti finali al 14.14% per 1.217.000 spettatori netti.

Per ciò che riguarda i contenuti è ancora presto per dare giudizi, ma è chiaro che l’emozione ha giocato un ruolo fondamentale nella prima puntata, forse perché Myrta Merlino è perfettamente conscia dell’inevitabile confronto con chi l’ha preceduta. Le novità più importanti sono state la presenza del pubblico, l’apporto degli opinionisti, e la presenza di un gobbo di carta che ha fatto capolino in qualche tweet malizioso. Adesso, bisognerà aspettare il debutto della nuova stagione de La Vita in Diretta, il principale competitor di Pomeriggio 5, per scoprire chi vincerà la battaglia degli ascolti.