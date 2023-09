E’ fissato per domenica 17 settembre il primo appuntamento con la nuova stagione di Domenica In, come sempre in onda a partire dalle 14.

Mara Venier, che sarà ancora una volta al timone del programma, ha rilanciato sui suoi social lo spot, girato sulle note della celebre canzone di Vasco Rossi “Eh già”, per promuovere la trasmissione: “Ci vediamo domenica 17… Domenica in”. Queste le poche parole del post allegate ad un breve filmato dove si vede la conduttrice con tanto di caschetto da cantiere, a voler sottolineare i lavori in corso di questi giorni.

Ma lo spot pare avere anche uno scopo specifico: quello di rispondere agli haters e alle malelingue: “Signora Venier, ma non dovevi andare in pensione? E invece sta ancora qua?”, dice una voce fuori campo. “Sì, effettivamente dovevo andare in pensione e invece sono ancora qua”. A quel punto parte il ritornello della celebre canzone di Vasco. Insomma, tranquilli: Mara resta al suo posto.