Anna Pettinelli tornerà a vestire i panni di professoressa di canto ad Amici di Maria De Filippi. Dopo l’assenza della passata edizione, la speaker radiofonica sarà nuovamente nel talent show di Canale 5.

Intervistata da TAG24 in occasione del Premio Starlight alla Mostra del Cinema di Venezia, la Pettinelli ha svelato con quali modalità la De Filippi le ha chiesto di tornare: “Maria De Filippi me lo ha chiesto come è nel suo stile, rendendo tutto molto semplice. Mi ha detto: ‘Anna, torni’. Basta, non c’erano punti di domanda. Ma lei sapeva che sarei tornata volentieri, quindi è stato bello ricevere la telefonata da Maria e dire ‘siamo ancora una squadra’”. Nella passata edizione di Amici, il posto di Anna Pettinelli era stato occupato da Arisa, ed ora che la cantante è tornata in Rai nelle vesti di coach di The Voice Kids, la conduttrice radiofonica è tornata nel programma “Mariano”.

A SuperGuidaTV, la Pettinelli ha anche parlato del rapporto con Rudy Zerbi: “Non saprei, se non saremo d’accordo evidentemente non saremo d’accordo. Niente di preordinato. In tutto quello che vedete in tv tra me è Rudy non c’è niente di preordinato, nasce tutto all’impronta, non c’è un copione che seguiamo. Quindi se non saremo d’accordo probabilmente lo dimostreremo”.

Quest’anno sarà più buona, più cattiva o stabile? “Io non sono né buona, né cattiva e né stabile. Cerco di dare una mano ai ragazzi, e di far venire fuori il loro talento. Mi metto al loro servizio. Poi, è evidente che se ci sono delle cose che non vanno bene mi sentono. Non sono né cattiva né buona, spero di essere giusta”.