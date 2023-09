Angelina Mango, reduce dall’esperienza ad Amici di Maria De Filippi, è stata tra le protagoniste dell’estate musicale grazie al successo del suo singolo Ci pensiamo domani. La cantante ha scritto un tweet nel quale raccontava la paura di camminare di sera, da sola, per strada. La tempistica è tutt’altro che casuale, visti i casi di femminicidio che hanno caratterizzato queste settimane.

Un dibattito che spesso arriva sui media in maniera distorta, che rischia spesso di fare victim blaming, ma che sta cominciando comunque a far sentire, in maniera sempre più forte, anche posizioni che pongono l'attenzione su una prospettiva diversa, ovvero non la protezione delle vittime ma quella dell'educazione dei persecutori.

"Sto andando in farmacia a piedi alle 22:30, volevo mettere i leggings, ma ho messo un tutone largo. E’ possibile che debba avere così paura è che chiami gente a caso per non stare sola nel tragitto?". Sono state migliaia le risposte da parte dei fan, ma anche di colleghe come Paola Turci, che ha scritto: "Di generazione in generazione”.