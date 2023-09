L’ottantesima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia sta entrando nel vivo. A sfilare sul tappeto rosso non solo star internazionali, ma anche influencer nostrani ed ex vipponi. Tra questi anche Antonio Zequila, ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

“Er mutanda”, protagonista dell’iconico litigio a Domenica In con Adriano Pappalardo, ha condiviso un video nel quale si mostra a bordo di un taxi boat mentre saluta “fan inesistenti”. La breve clip ha catturato l’attenzione di un’altra amatissima ex vippona, ovvero Antonella Fiordelisi (anche lei presto sfilerà sul red carpet della Mostra del Cinema), che ha colto l’occasione per prenderlo in giro: “Zequila che saluta i fan veneziani”, ha commentato l’influencer campana. Poi ha condiviso tra le sue Instagram stories proprio il video di Zequila, aggiungendo in sottofondo una canzone di Carla Bruni, L’amour: “Hai dimenticato la cosa più importante: la canzone di Carla Bruni. Cerca di salutarli tutti, però”.

Come reagirà il buon Zequila alle frecciatine simpatiche della Fiordelisi? Forse così: