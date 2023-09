E’ pronto a tornare in onda Matrimonio a Prima Vista Italia con l’undicesima edizione. La prima puntata dell’amatissimo dating show andrà in onda il prossimo 13 settembre su Real Time (canale 31). Confermati i tre esperti Mario Abis, Nada Loffredi e Andrea Favaretto. La novità più significativa sarà rappresentata dal fatto che i protagonisti scelti, nel giorno delle nozze, verranno bendati, e solo aver pronunciato il fatidico “Sì” potranno vedere per la prima volta il rispettivo consorte.

A svelare le tre coppie è stato blogtvitaliana.it:

Sonia e Alberto

Sonia ha 27 anni, è di Faeza ed è una disegnatrice tecnica. Caratterialmente molto indipendente, secondo gli esperti. Racconta di sé di aver iniziato a lavorare molto presto, a 16 anni, in quanto il marito di sua mamma ha una pizzeria e lei contribuiva all'attività di famiglia. Il suo uomo ideale è una persona indipendente, intraprendente e ambiziosa. È attratta dai "bad boy" ma si è resa conto che non è quello che cerca.

Alberto ha 28 anni, è di Nova Milanese. fa due lavori: osteopata di giorno e deejay la notte. Per dieci anni ha lavorato in una società di sviluppo software. È un ragazzo "generoso", "altruista" e "sensibile" secondo gli esperti, cosa che gli ha giocato alcuni brutti scherzi nella vita. Ogni relazione vissuta, l'ha sempre vista nell'ottica di sposarsi. Cerca una persona che sia sempre sé stessa.

I due si sono sposati nel corso della prima puntata di Matrimonio a Prima Vista 2023 presso Palazzo Monti della Pieve.

Gianna e Juanchi

Gianna ha 28 anni, è di Eraclea. Cerca il matrimonio da favola con una cerimonia "principesca". Gli esperti la descrivono come "sole" , "divertente" ma anche "seria", "disciplinata" quando serve. Esce da una relazione tutt'altro che facile.

Juanchi ha 35 anni, è di Montebelluna. Lui sogna da tempo di sposarsi, magari al lago, in quanto ultimo figlio single della famiglia. Per gli esperti, Juanchi è un ragazzo romantico ma "prudente" nelle relazioni.

I due si sono sposati nel corso della prima puntata di Matrimonio a Prima Vista 2023 presso Pareus Beach Resorts a Caorle.

Valentina e Alessandro

Valentina ha 29 anni, è di Bergamo. Non conosciamo altre informazioni sul suo conto. Alessandro ha 27 anni, è di Milano. Non conosciamo altre informazioni sul suo conto.

I due si sono sposati nel corso della prima puntata di Matrimonio a Prima Vista 2023 presso Villa Subaglio a Merate.