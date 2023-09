L’intervista che Francesco Chiofalo ha rilasciato a Giada Di Miceli nel corso del programma radiofonico Non succederà più, in onda sulle frequenze di Radio Radio, ha sollevato un enorme polverone.

“Lenticchio” ha sparato a zero sulla sua ex fidanzata, Antonella Fiordelisi, provocando l’indignazione e la rabbia del fandom dell’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip. Il compagno di Drusilla Gucci non ha lesinato critiche e parole piuttosto pesanti nei confronti dell’influencer campana, attribuendole, tra l’altro, la colpa della fine della storia con Edoardo Donnamaria: “Lui ha lasciato lei? E’ stata Antonella a mettersi nella condizione di farsi lasciare, è una persona insopportabile, al massimo ci vanno a letto, ma chi ce se mette?

Mi sono fortemente pentito di stare con lei per tre anni, tornassi indietro non le rivolgerei neanche la parola perché non mi ha lasciato niente. Lei è stato uno dei miei più grossi errori della mia vita. Non mi piace lei, e soprattutto la sua famiglia […]. E’ falsa, è bugiarda, è finta. Poi, la famiglia è insopportabile, sono maleducati a mio avviso, invadenti e si mettono in mezzo alla relazione, e lei non fa nulla per arginare questa roba”.

Poi, Chiofalo ha rivelato di essere stato contattato da Edoardo Donnamaria: “Donnamaria l’ho sentito, ci siamo detti quattro parole su un commento che lasciai sotto un post, non è un mio nemico. Lui mi ha scritto chiedendomi ‘Pure tu hai avuto questo tipo di situazioni relative alla sovraesposizione mediatica sui social, ecc.?’. Essendomi ritrovato in quella famiglia ed essere stato trattato a calci in faccia… Io è Donnamaria siamo in buona”.

Dal canto suo, il volto di Forum ha smentito le parole di Chiofalo attraverso un tweet: ““Non ho rivolto nessuna domanda a Chiofalo e non parlerò mai in quei termini di una mia ex! Ho mandato solo un messaggio dove gli ho chiesto di non associare il mio nome a quello di ‘altre persone’, e di non creare polemiche mettendo in mezzo me e lei. Min**ia, mollatemi”.

Le parole di Matteo Diamante

Sull’argomento è intervenuto anche Matteo Diamante, che ha preso le difese di Antonella Fiordelisi: “Roma, sabato sera, vado a dormire alle 22:30. Mi sveglio e leggo l’intervista a Radio Radio di un amico (che sicuramente in questo periodo non se la sta passando molto bene a livello famigliare). Questa però non deve essere una giustificazione per rivolgere quelle brutte parole che ho letto ad una ragazza seria e come si deve, alla quale voglio bene e che non si merita frasi del genere (come nessuna donna del resto e il diretto interessato lo sa già). Sarebbe stato anche carino da parte dell’emittente un comportamento diverso e magari anche delle scuse”.