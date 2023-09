Caterina Balivo è tornata su Rai 1 con La Volta Buona, il nuovo programma che prende il posto di Serena Bortone e del suo Oggi è un altro giorno. Ma sui social già c’è chi mugugna…

Il pubblico, infatti, si è letteralmente scatenato già dopo i primi minuti dalla messa in onda della trasmissione, con il titolo che è immediatamente finito nei trend di Twitter. Secondo qualcuno “il programma è privo di qualunque nuova idea”; secondo altri si tratta “del solito programma di Rai 1 del pomeriggio visto in mille salse”; e secondo altri ancora, “era decisamente meglio tenere Serena Bortone che comunque aveva costruito un rapporto solido con il pubblico”. Ma c’è anche chi esulta al ritorno di Caterina Balivo in Rai: insomma, gli utenti sono divisi, come sempre.

La prima puntata de La Volta Buona si è aperta con il commento della Mostra del Cinema di Venezia. Sembra, in sostanza, un ritorno alle origini, con un esperto di tendenza, i giudizi severi di Enzo Miccio, la presenza della modella curvy Elisa D’Ospina e le frecciatine agli influencer che hanno sfilato sul tappeto rosso.

Nonostante si tratti esclusivamente del debutto, con Caterina che avrà tutto il tempo per far ricredere le malelingue, ciò che emerge è che in molti già sentono la mancanza di Serena Bortone.