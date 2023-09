Fiorello è carico e sta preparando il ritorno di Viva Rai 2, che andrà in onda a partire da lunedì 6 novembre alle ore 7,15. Il conduttore sarà nuovamente affiancato da Fabrizio Biggio, Mauro Casciari, Ruggero Del Vecchio e Piergiorgio Camilli alla regia. Il programma non sarà trasmesso da via Asiago, bensì dal Foro Italico.

Lo showman siciliano ha anche rivelato che sta pensando ad un nuovo programma televisivo per la prossima stagione. Ospite al Festival della Comunicazione di Camogli, Fiorello ha dichiarato che vorrebbe fare un varietà in prima serata, ma della durata di un’ora e venti: “Se farò un nuovo programma televisivo? Sto pensando a un nuovo varietà in prima serata ma con tempi diversi dai soliti. Non di sabato e della durata di massimo un’ora e venti. Intanto torniamo con Viva Rai Due.

Se Gerry Scotti affiancherà Amadeus al Festival di Sanremo? Io ci sarò per una sera soltanto, ma sarei contentissimo di vedere insieme Scotti e Amadeus. Per Gerry sarebbe un grandissimo riconoscimento. Veniamo da radio Dj tutti e tre. Gerry in verità l’ho incontrato sulle scale della redazione, io entravo e lui usciva per andare a Mediaset.

Quando lavoravo nei villaggi in Costa D’avorio mi facevo chiamare petite fleur e parlavo un francese inventato. La mia spontaneità? Ho imparato dalla gente. Da tutti i lavori che ho fatto prima di diventare uno showman. Dalle persone che ho incontrato. Come sono arrivato nei villaggi turistici? Servono tre giardinieri, quattro camerieri e un facchino di cucina. Presente: Rosario Fiorello. Lavavo teglie incrostate di maiale e patate, ma poi sono diventato aiuto cuoco e le patate le pelavo tutto il giorno. Infine sono stato promosso a cameriere al bar e poi barista.

Il caso di Andrea Giambruno? Il maggior oppositore di Giorgia Meloni è suo marito. Tanto che lei ogni giorno chiede ‘cosa ha detto oggi?”