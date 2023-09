Manuela Carriero è la nuova tronista di Uomini e Donne.

Trentaquattro anni, pugliese, si tratta di un volto già noto per i telespettatori: partecipò a Temptation Island nel 2021 con il suo ex, Stefano Sirena, ma nel villaggio delle tentazioni conobbe Luciano Punzo, ex concorrente del Gf Vip, con il quale ha avuto una storia d'amore subito dopo il reality, finita dallo scorso anno.

Chi è Manuela Carriero: lavoro e famiglia

"Sono Manuela, ho 34 anni e sono nata a Brindisi. Dopo la fine di una relazione per me molto importante per la quale ho sofferto molto, a maggio, mi sono trasferita a Roma": così Manuela Carriero si presenta al pubblico di Uomini e Donne. L'ex volto di Temptation Island ha rivelato di essere una donna "introversa e timida, dolce, testarda, premurosa, generosa anche se non ho nulla, sensibile e romantica". "Scrivo lettere d'amore ma alle parole preferisco i fatti. Non so ballare ma ballo, non so cantare ma canto, però so cucinare" ha aggiunto. Molto attiva sui social, dove è seguita da 281mila follower sul suo profilo Instagram durante la sua permanenza nel dating show, non potrà più usarlo allo stesso modo.

Come ha dichiarato nella clip di presentazione, la sua è una storia piuttosto particolare, che l'ha portata ad affrontare situazioni piuttosto dolorose. Da ragazzina, infatti, a causa di alcuni problemi che il padre ebbe con la giustizia e le difficoltà della madre di mantenere lei e i suoi fratelli, fu data in affido. Appena riuscì a prendersi cura di ognuno di loro, iniziando a lavorare, Manuela provò a riunire la sua famiglia, a cui è legatissima proprio per le grandi sofferenze che hanno dovuto superare.

La rottura con Luciano Punzo

Manuela Carriero si lascia alle spalle la storia con Luciano Punzo, conosciuto durante l'edizione di Temptation Island del 2021. La storia con l'ex vippone è giunta al capolinea diversi mesi fa, dopo circa due anni insieme. Lui a luglio 2023 ha ufficializzato la relazione con una nuova ragazza. Vista la decisione di partecipare a Uomini e Donne, anche la Carriero è pronta per riaprire il suo cuore ad un nuovo amore.

L'esperienza a Temptation Island

Manuela Carriero ha partecipato a Temptation Island nel 2021 con l'ex Stefano Sirena. L'ex coppia decise di entrare nel villaggio delle tentazioni in seguito ai tradimenti di lui, di cui ormai era stanca e non pensava più di poter perdonare: la loro storia si concluse nel falò di confronto finale divenuto uno dei momenti cult del programma per lo schiaffo che lei diede al fidanzato.