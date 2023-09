Con il passare delle ore emergono nuovi retroscena sulle blindatissime nozze di Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti.

Dopo una lunga e meticolosa preparazione e una cerimonia blindata, la sorella di Chiara Ferragni e il suo compagno hanno pronunciato il fatidico “Sì, e lo hanno fatto alla presenza di parenti ed amici accorsi al Castello di Rivalta, location in provincia di Piacenza scelta dalla coppia per festeggiare il giorno più bello della loro vita.

Pochissimi i dettagli sull'evento per esplicita volontà degli sposi che, a differenza di quanto successo alle nozze di Chiara e di Fedez a Noto, hanno voluto mantenere un profilo il più basso possibile. Il diktat è stato osservato anche da Chiara, che ha centellinato i post relativi al matrimonio. Una precauzione ulteriore è stata quella di oscurare i vetri del Castello di Rivalta per evitare che i paparazzi e i curiosi potessero sbirciare al di là delle finestre, facendo sì che il giorno speciale di Francesca Ferragni e di Riccardo Nicoletti fosse solo per loro.

Intanto, una fonte ha rivelato alcuni dettagli della cerimonia ad Amedeo Venza: “Mio fratello ha detto che è stato un matrimonio faticosissimo. Tutti quelli che lavoravano lì e gli ospiti, tranne parenti e amici stretti, hanno dovuto mettere un bollino rosso sulla fotocamera del telefono perché era vietato fare foto e video”.

Poi la fonte anonima ha aggiunto: “Chiara e Fedez non si sono mai ca*ati. Sono arrivati i paparazzi (pazzi) sulle rocce per riuscire a fotografare, peccato che erano a strapiombo sul Trebbia. Hanno chiamato i carabinieri per cacciarli”.