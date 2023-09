Annalisa Scarrone sarebbe in dolce attesa. Lo scorso 29 giugno, la cantante è convolata a nozze con Francesco Muglia: una cerimonia super blindata e riservatissima.

Quest’estate, la sua carriera ha spiccato definitivamente il volo. I suoi tormentoni, infatti, sono in cima a tutte le classifiche ma, a quanto pare, non c’è solo la musica nella sua vita. Stando a quanto rivelato da Giuseppe Candela, pare che Annalisa sia incinta.

Già da diverso tempo alcuni fan avevano notato il pancino sospetto della cantante, ma i diretti interessati non avevano confermato né smentito la notizia. Il settimanale Chi non ha dubbi: Annalisa sarebbe è in dolce attesa.