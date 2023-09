Dopo tre anni, Serena Bortone è stata costretta a traslocare su Rai Tre in seguito alla chiusura di Oggi è un altro giorno, programma sostituito da La Volta Buona di Caterina Balivo.

La giornalista romana ha deciso di rompere il silenzio ed ha commentato la chiusura della sua trasmissione. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, la Bortone ha spiegato che non è stata una sua decisione quella di cambiare rete e di mandare in pensione Oggi è un altro giorno. Poi, Serena ha tirato una frecciatina ai vertici di viale Mazzini, dicendo che sicuramente avranno piazzato in quella che era la sua fascia oraria un nuovo programma che farà più del 16% di share e che avrà ospiti più autorevoli di quelli che intervistava lei. Insomma, una vera e propria bordata!

Serena Bortone rompe il silenzio dopo la chiusura di Oggi è un altro giorno

“Non sempre si sceglie quello che si fa, in un’azienda. Ma io penso che il cambiamento sia portatore di nuove motivazioni non solo nel lavoro, pertanto sono abituata a guardare quello che verrà dopo. I programmi sono un po’ come gli ex fidanzati, li guardi, li metti in una bacheca, e sei soddisfatta di quello che hai fatto.

Il mio pubblico come ha reagito? Le faccio vedere i messaggi che ricevo su Instagram. Anche per strada mi fermano: sono un po’ disorientati. Ma mi rivedranno. L’azienda mi ha chiesto di prendere la fascia che era di Gramellini, il sabato, e parte di quella di Fazio, la domenica. Ho accettato: sono spostamenti che sono sempre avvenuti, io stessa venivo dopo Caterina Balivo su Rai 1, e ora ritorna lei. Il mio programma chiude con un certo orgoglio per quanto fatto dalla mia squadra.

Come mai nonostante il 16%, il programma non è stato rinnovato? Sono certa che il nuovo direttore del day time presenterà al pubblico un programma che farà ascolti ancora più alti, con ospiti ancora più autorevoli”.