Furiosa lite nello studio di Uomini e Donne tra Gianni Sperti e Aurora Tropea. Tutto è iniziato ieri quando la dama ha fatto arrivare dello zucchero per l’opinionista, che è rimasto spiazzato. La donna ha spiegato il suo regalo: “Secondo me tu sei dolce, ma non riesci a vedermi sotto un’altra luce. Ogni anno spero che tu ti addolcisca nei miei confronti”.

Scoppia la lite tra Gianni Sperti e Aurora Tropea

Immediata la replica dell’opinionista, che ha tirato in ballo delle foto che la dama avrebbe pubblicato di recente sul suo profilo Instagram: “Mi stai regalando lo zucchero senza sapere se io sono più dolce o meno quest’anno. Dovevi regalarmelo l’anno scorso. Io non mangio i dolci, mi piace il salato. Invece di preoccuparti della mia dolcezza, perché non ti preoccupi di comprarti un po’ di dignità, visto quello che pubblichi su Instagram? Una donna della sua età ha pubblicato una foto senza vestiti, in cui si copre col braccio, dove chiede agli uomini di riuscire a darle un po’ di felicità. Ti stai preoccupando di me, invece di preoccuparti di te stessa. Dovresti fermarti davanti a uno specchio e dirti di migliorare. Ti preoccupi della mia dolcezza nei tuoi confronti e non ti preoccupi degli uomini che vedono quella foto dove scrivi: “Chi vuole darmi la felicità” e sta tutta senza abiti.

Io non sono contro le foto di quel tipo ma sei fuori luogo tu che fai la paternale e poi pubblichi le foto così. Stai facendo la moralista quando in realtà dovresti comprare un po’ di dignità. Io non sono buono, né cattivo, sono vero. Ti dico la verità in faccia, anche se a te non piace”.

In seguito, Gianni ha insinuato che Aurora possa essere coinvolta in alcune minacce che ha ricevuto: “Se mi scrivono: ‘Se tocchi Aurora è meglio se non ti incontro per strada’, non posso pensare che sia una persona qualsiasi. Non ho insinuato che fossi tu, ma qualche parente tuo”.

Aurora insulta Gianni: "Scimmione!"

La lite è proseguita e si è aggiunta anche Gemma Galgani, che ha accusato Aurora di aver pubblicato delle storie su Instagram contro di lei. La Tropea ha negato ed ha minacciato azioni legali per calunnia. A quel punto, Gianni Sperti si è scagliato nuovamente contro la dama del parterre Over, che è sbottata insultandolo: “Ma guardati tu, scimmione!”.