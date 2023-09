Le nuove rigidissime regole imposte dal Grande Fratello stanno senza dubbio influenzando i nuovi inquilini della Casa, che sono letteralmente “terrorizzati” all’idea di commettere un passo falso pena la chiamata in Confessionale con tanto di strigliata da parte degli autori.

Questa situazione ha portato inevitabilmente ad un’autocensura, circostanza che prima o poi li porterà ad esplodere. Al momento esiste il timore che i concorrenti possano in qualche modo perdere quella naturalezza e spontaneità che cerca chi li guarda tutti i giorni da casa.

Lorenzo Remotti, il retroscena sull'albergo

Intanto, Lorenzo Remotti, già richiamato dagli autori per un innocente “vaffa” ha rivelato ciò che è accaduto in hotel nei giorni precedenti al suo ingresso nella Casa. Durante una chiacchierata con Anita Olivieri, il calzolaio ha rivelato qualcosa in merito a dei fuochi d’artificio: “Li hanno fatti anche quando eravamo in albergo. Tu li hai visti? Non avevi la camera che affacciava…?”, ha chiesto Lorenzo prima di venire zittito dall’inquilina, che gli ha fatto notare come non fosse il caso parlare dell’argomento: “No, non dobbiamo parlarne, ti ricordi?”.

I due a quel punto cambiano subito argomento, ma ovviamente la scena non è passata inosservata al popolo social, che ha contestato le pretese di questo nuovo Grande Fratello. Il rischio, sempre più concreto, è che gli inquilini siano frenati e non possano esprimersi liberamente.