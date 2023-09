Durante la notte, uno scherzo di Grecia Colmenares non sarebbe stato apprezzato da alcuni suoi coinquilini della Casa del Grande Fratello.

In questa nuova edizione del reality, almeno per il momento, è stata annullata la diretta notturna, e l’attrice pare abbia urlato facendo svegliare di soprassalto i concorrenti, creando diversi malumori. I gieffini hanno iniziato a lamentarsi dell’accaduto, anche se Grecia ha declinato ogni responsabilità, sostenendo che stiano “facendo tanto rumore per nulla” per via della puntata di questa sera.

Prime discussioni all'interno della Casa

Alex Schwazer ha indetto una riunione con l’obiettivo di stabilire alcune regole all’interno della Casa, in particolare sugli scherzi, che andrebbero fatti di giorni e non mentre si dorme. Angelica Baraldi si è molto lamentata con il campione olimpico di Pechino 2008: “Mi ero appena addormentata, sono cose che danno fastidio a tutti. Lei era sveglia, ha visto che c’erano Letizia e Rosy che camminavano in punta di piedi, e lei credeva volessero fare uno scherzo. Però, camminavano così per vedere se lei dormiva e stavano andando da Anita. Ma non per fare lo scherzo, ma per non fare confusione. E quindi ha fatto lo scherzo”.

Prima del pranzo, i concorrenti si sono riuniti per cercare di trovare la quadra, e ognuno ha fornita la propria versione. La Colmenares ha ribadito di non aver fatto nessuno schrzo, scaricando la responsabilità su Anita, Rosy, Samira e Letizia. Anita ha rispedito le accuse al mittente, mentre Beratrice Luzzi ha provato, invano, a spegnere la discussione. La Petris ha accusato Grecia di non volersi assumere le sue responsabilità.