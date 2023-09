Nel corso di questa prima settimana di Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri hanno instaurato un bel feeling, e il collaboratore scolastico ha confessato all’amica che non l’avrebbe mai nominata. Poi ha svelato che una volta uscito dalla Casa si tatuerà il logo del reality. “Non ti avrei mai votata. Comunque sai che mi tatuerò la data del GF? Me lo tatuerò qui sul braccio, un occhio grande con la data in cui sono entrato. Con i nomi? Magari con i nomi e poi scritto ‘i tuguriati’”.

Giuseppe Garibaldi svela un retroscena sul suo ingresso nella Casa

Giuseppe ha poi rivelato alcuni retroscena sul suo ingresso al GF (era seduto in studio tra il pubblico), e ha ammesso che sapeva già che sarebbe entrato, ma che ha fatto finta di nulla con le persone sedute accanto a lui: “All’inizio è entrato in studio (Alfonso Signorini, ndr) e ha detto ‘qui tra il pubblico c’è uno dei concorrenti, tra poco lo faremo entrare nella casa del Grande Fratello’. Tutti hanno cominciato a guardarsi intorno. Io ero in seconda fila. un po’ ridevo, ma tremavo pure di ansia. Perché mi dicevo ‘questo tra un po’ mi chiama e mi farà qualche domanda e dovrò parlare in diretta’. C’erano due ragazze che mi guardavano e io ho detto ‘no tranquille che non sono io il concorrente’.

Ho visto anche qualcosa delle clip di presentazione. Poi Signorini ha detto ‘adesso andiamo a scoprire chi è il nuovo concorrente’. Le luci si sono abbassate e lui vagava per lo studio. Quando è arrivato vicino a me l’ho guardato e ho esclamato ‘no!’. Mi ha chiesto nome e cognome e l’ho detto. Siamo andati al centro studio, mi ha fatto delle domande e ha mostrato la mia clip. Però devo dire che è stato bello entrare dallo studio. Ero felicissimo e pieno di ansie. Dopo mi hanno portato verso la casa e sono entrato. Però ho aspettato un po’, non è stata veloce come situazione devo ammettere”.