Oriana Marzoli ha iniziato da ormai una settimana la sua avventura nella Casa del Gran Hermano Vip. Vista l’impegno nel reality show di Telecinco, la finalista della settima edizione del Grande Fratello Vip non ha potuto realizzare il consueto video-diario settimanale su Mtmad, la piattaforma sulla quale le celebrità spagnole raccontano ciò che accade nella loro vita. Chi ha preso il suo posto? Daniele Dal Moro!

Oriana al GH Vip, Daniele rompe il silenzio

Il bel veneto, con l’occhio ancora tumefatto per l’incidente in moto d’acqua, ha rotto il silenzio sulla partecipazione della fidanzata al GH Vip: “Vi dico subito che non mi piace molto l’idea… Io sono sicuro dei sentimenti che Oriana prova nei miei confronti e dei sentimenti che io provo per lei, ma io e Oriana siamo abituati a stare sempre insieme, e quindi so che non sarebbe stato facile staccarci per tanto tempo senza poterci né vedere né sentire. Questo è l’unico motivo per il quale sono un po’ preoccupato. Però ora è dentro, mi ha lasciato qui, mi ha abbandonato non ci posso fare nulla!”.

Daniele lancia un appello a Micheal Terlizzi

Poi, Daniele ha parlato della presenza nella Casa di Micheal Terlizzi, che ha partecipato con lui al Grande Fratello 16: “Sono molto felici che ci sia lui, è un amico e una persona meravigliosa e sono sicuro che aiuterà Oriana dentro la Casa quando ne avrà bisogno. Io e Micheal ci siamo conosciuti cinque anni fa al Grande Fratello in Italia, è una persona fantastica e sono molto contento che ci sia lui dentro la Casa ad aiutare Oriana, Questa è una cosa che mi fa stare molto tranquillo. Micheal, te lo chiedo in italiano: ‘Aiuta Oriana, stalle vicino, cerca di fare quello che farei io se fossi li, cerca di fare le mie veci, te lo chiedo per favore, cerca di stare vicino alla mia ragazza”.

In seguito, Dal Moro ha tirato una frecciatina a Cristina Porta, nota conduttrice televisiva spagnola nonché ex di Luca Onestini: “In Italia si dice ‘Chi si fa i ca**i suoi campa cent’anni!’. Fatti i ca**i tuoi, non rompere i cogl**ni!”.