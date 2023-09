Oriana Marzoli prosegue la sua avventura nella Casa del Gran Hermano Vip. La modella di origini venezuelane, una delle protagoniste indiscusse della settima edizione del Grande Fratello Vip, ha scelto di lasciare momentaneamente l’Italia per partecipare al reality show spagnolo. Una scelta quasi obbligata per la “reina”, visto che Pier Silvio Berlusconi ha imposto una nuova linea editoriale e ha di fatto tagliato i ponti con gli ex vipponi.

Una decisione, quella di Oriana, che non ha però trovato d’accordo Daniele Dal Moro, che in più occasione ha palesato la sua frustrazione per il fatto che la fidanzata andasse via per così tanto tempo. Ad ogni modo, il bel veneto non sta facendo mancare il suo sostegno alla Marzoli, ed è più che probabile che presto si recherà a Madrid per farle una sorpresa.

Daniele geloso di Oriana? Parla mamma Cristina

Nel frattempo, durante l’ultima puntata del Gran Hermano Vip è stata ospite in studio la signora Cristina, madre di Oriana. Ion Aramendi, uno dei conduttori, ha colto l’occasione per rivolgergli una domanda: “E’ vero che il fidanzato di Oriana è già geloso di qualcuno nella Casa?”. “In realtà non posso saperlo perché non gli ho parlato - ha risposto Cristina -. Da quello che ho intuito non è geloso di Micheal (Terlizzi, che ha partecipato al GF 16 con Daniele, ndr) come forse la gente potrebbe pensare. Ho la sensazione che possa essere geloso di Luitingo. In alcuni video su Twitter si sono visti alcuni video in cui accarezza Oriana, ma solo per amicizia. E Daniele ha scritto che gli avrebbe tagliato le mani, ma per scherzo ovviamente”.

Proprio a causa dell’affermazione “Gli taglio le mani”, a Daniele è stato nuovamente sospeso l’account Twitter. E non è di certo una novità per l’ex tronista…