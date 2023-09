Anastasia Kuzmina vittima di una molestia e di uno spiacevolissimo episodio accaduto alcuni giorni fa.

Il racconto di Anastasia Kuzmina

L’ex ballerina di Ballando con le Stelle si è mostrata particolarmente provata sui social, e ha raccontato quello che le è successo: “Ero alle poste ad inviare un pacco. Mi chiamano allo sportello e lo sportellista era impegnato al cellulare a fare qualcosa. Quindi, mentre compilavo i fogli, mi chiede: ‘Ma tu sai tagliare i video che sei più giovane? Come si fa?’. Mi chiede se posso aiutarlo, e mi chiede: ‘Ti scandalizzi?’. Io ho risposto di no, perché cosa c’è da scandalizzarsi a tagliare un video. Io onestamente volevo uscire da lì e ho detto: ‘Vabbè, tagliamogli sto video!’. Gira il telefono e c’era il suo ‘membro’, vabbè…

Ve la faccio più breve possibile. Il giorno dell’accaduto non ho fatto niente di che, nel senso che mi stavo sentendo male e sono scappata a casa. Martedì sono tornata e ho denunciato l’accaduto al direttore.

Mi vergogno di non aver reagito e denunciato immediatamente, mi vergogno di essere scappata. Spesso scappo da queste situazioni, e questa è la cosa che mi spiace di più. Perché alcuni mesi fa sono stata seguita in pieno giorno da un tipo che non mi si scollava di dosso. E anche questa cosa non l’ho denunciata, non ho fatto niente, sono scappata. Li incontri per strada con ancora la luce e hai sempre paura. Questo è quello che in molti non capiscono: una donna ha sempre paura”.