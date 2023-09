Alessandro Basciano è stato ospite di Casa Chi, il format digitale condotto da Sophie Codegoni. Qui, insieme alla fidanzata, ha avuto modo di parlare della nuova edizione del Grande Fratello e delle possibili ship.

I Basciagoni hanno svelato se parteciperebbero a Temptation Island: “Sicuramente no, direi più a Pechino Express”, ha detto Sophie. “Non mi tenterebbe nulla in tv, se fosse qualcosa inerente alla musica, tipo Battiti Live, altrimenti no”, le ha fatto eco Alessandro.

La vita dopo il Grande Fratello Vip

I due ex vipponi hanno raccontato in che modo la partecipazione al Grande Fratello Vip gli ha cambiato la vita: “Io avevo già le mie attività, però ho preso spunto da quello che mi ha lasciato il Gf per poter fare quello che sto facendo oggi, che però già facevo da ragazzino per passione. Sicuramente è stata una grande spinta, però è anche vero che il lavoro che faccio è un po’ un’arma a doppio taglio: per essere poi identificato come dj professionista devi fare un altro percorso. Quindi giova il fatto della notorietà, però devi essere anche brano a tagliare il discorso televisivo perché poi non si riesce ad associare”.

Diverso, invece, il percorso lavorativo della Codegoni: “A me ha dato tanto a livello lavorativo. Stavo cercando di entrare a piccoli passi in questo mondo, però ero veramente all’inizio. Da lì ho avuto un sacco di lavoro in più, un sacco di considerazione e tanto sostegno da parte delle persone che ci vogliono bene”.

Basciano sta diventando un dj sempre più affermato, e ciò comporta spesso che deve stare lontano da Sophie e dalla piccola Celine. Ma come vive la distanza la fidanzata? “Il lavoro è sacro, io sono sempre stata una spalla nel suo percorso e lavoro, quindi sono felice per lui. E’ normale che ci sono momenti dove pensi ‘Cavolo, fa un lavoro dove io sono più tranquilla il weekend e lui sta sempre in giro’, però è normale e spero faccia sempre più serate, perché vuol dire che sta bene”.