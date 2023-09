Sabato 23 settembre, Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara saranno ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo.

I due giovani originari di Scafati sono stati protagonisti della decima edizione di Temptation Island. La 19enne, ferita dalle attenzioni rivolte dal compagno alla tentatrice Roberta De Grazia, si è lentamente convinta di voler mettere la parola fine alla relazione e ha baciato il single Fouad. Durante il falò di confronto, Gabriela ha mantenuto il proposito di restare single, salvo poi tornare sui suoi passi di fronte alla richiesta di un secondo falò ricevuta da Giuseppe.

La proposta di matrimonio a Uomini e Donne

Lo scorso 12 settembre, ospiti di Maria De Filippi a Uomini e Donne, Giuseppe ha chiesto a Gabriela di sposarlo: “Non so se sono bravo a parlare ma ci provo. Parto da quando ti ho visto per la prima volta, avevi i jeans e una felpa nera con il cappuccio. Era l'11 gennaio del 2016. Mi ricordo il primo bacio sulla guancia e il primo bacio vero. Mi ricordo le passeggiate di tanti chilometri pur di vederci, le tue mani viola quando faceva freddo. Sono passati tanti anni e posso dire che gli ultimi anni ho fatto tante ‘scemità’. So che non è italiano, ma tu capisci cosa voglio dire. Siamo andati a Temptation e quella sera, seduti al falò, ci siamo lasciati. Quella notte non sono riuscito a dormire. Mi mancava tutto, anche i tuoi pizzicotti. Poi un altro falò e siamo tornati insieme. Quella notte non abbiamo dormito, parlavamo e piangevamo.

Da allora per me è ripartito tutto e sono anche cresciuto un po'. Ho capito che non dovevo dirti più le bugie, ho capito che quello che faccio con gli amici, lo posso fare anche con te. Ho capito che se esci con le amiche o vai in piscina, non deve essere per me un problema. Ti chiedo ancora scusa se ti ho fatto tanto piangere. Solo quando ti ho visto con un altro ho capito il dolore che ti davo. Adesso tutto è passato, bisogna guardare avanti e ti voglio dire delle cose. Tu, Gabriela, sei la cosa più bella che potesse capitarmi nella vita. Sei la mia vita, sei stata la mia prima ragazza e sarai l'unica. E anche l'ultima. Ti amo perché mi dai forza ogni giorno. Sei una rarità. Mi sai stare vicino, non mi fai mancare nulla. Pensa che mi piace anche quando litighiamo, perché poi facciamo pace. Adesso mi devi perdonare, poche mattine fa io ti ho detto una bugia, ma non ho fatto una scemità. Adesso entro e ti dico tutto.

L'altra mattina ti ho detto una bugia e sono andato al negozio per prendere questo". E ha aperto una scatolina che conteneva un anello: "Questo anello l'ho fatto per te, voglio chiederti se mi vuoi sposare, se vuoi diventare mia moglie". Gabriela ha risposto con un bacio.