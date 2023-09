Elenoire Ferruzzi, dopo lo sfogo a Radio Radio nel quale si diceva felice per il calo di ascolti della nuova edizione del Grande Fratello, ha rilasciato una lunga intervista a Fanpage.it.

“Sono stati loro a scegliere un cast con il quale sono andati avanti 8 mesi. Sì, ci sono stati gesti spregevoli e brutture ma abbiamo prodotto ottimi ascolti. A differenza del cast dell’attuale GF che ha avuto un crollo negli ascolti già dalla seconda puntata. Il nostro cast non era sbagliato. Hanno spinto loro determinate azioni. Incolpato persone e coperto altre”.

Elenoire Ferruzzi: "Al Gf coprivano alcune persone"

"Ci sono persone che hanno sbagliato, tipo me, e sono uscite per gesti che potevano essere non presi in considerazione. Altri gesti, anche allucinanti, sono stati coperti. Perché gli interessava che quei concorrenti restassero dentro. Il mio sputo al passaggio di Nikita? Non mi sto giustificando, l’ho fatto. Ma potevano evitare di palesarlo come hanno fatto con altri. C’è gente che ha bestemmiato e non l’hanno mai mostrato perché non volevano far uscire certe persone".

Elenoire: "Dopo il Gf Vip ho perso più di 70 mila euro!"

“Un disastro a livello lavorativo. Anche dopo, i lavori si sono bloccati. A livello mediatico sono stata massacrata e da parte loro non ho ricevuto alcuna tutela. È stato allucinante. Ancora oggi continuo a perdere lavori. Mi sono trovata in seria difficoltà dopo il programma. Ci sono marchi che non vogliono più associare la mia immagine al loro prodotto. Ho perso più di 70 mila euro”.