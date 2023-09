Al Bano e Romina Power di nuovo nonni? La figlia, Romina Carrisi, sarebbe incinta, secondo quanto riportato dal settimanale Diva e Donna nel suo ultimo numero in edicola.

A corredo dello scoop dato dalla rivista, uno scatto in cui la 36enne si sfiora il ventre con le mani. Per ora, comunque, si tratta solo di una indiscrezione, dal momento che la diretta interessata non ha né ufficializzato né smentito la gravidanza. Se la notizia si rivelasse vera, però, chi sarebbe il futuro padre?

Anche sull'eventuale futuro papà non si hanno notizie certe. Si sa solo che Romina, più di un anno e mezzo fa, aveva avviato una relazione sentimentale con Stefano Rastelli, regista di 53 anni che ha lavorato in Rai. Tra i due ci sono 17 anni di differenza. I due si sarebbero conosciuti dietro le quinte di Oggi è un altro giorno, il programma del pomeriggio che Serena Bortone conduceva nella scorsa stagione televisiva su Rai 1. Lui si occupava delle riprese, lei invece era una degli ospiti fissi della trasmissione.