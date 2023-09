Torna al centro del gossip Sonia Bruganelli, una delle donne più chiacchierate del momento dopo la fine del matrimonio con Paolo Bonolis. L’ex opinionista del Grande Fratello Vip è stata paparazzata da Diva e Donna in compagnia di un uomo che il noto settimanale descrive come “il suo nuovo cavaliere”.

(Foto Diva e Donna)

La rivista mostra le immagini della Bruganelli mentre si diverte a cena con Andrea Arinci: si tratta di un volto legato alla tv, essendo uno degli autori di programmi come Ciao Darwin e Avanti un altro. Anche per questa ragione, potrebbe trattarsi di una cena tra colleghi.

Sonia Bruganelli e Andrea Arinci sono stati paparazzati dai fotografi di Diva e Donna mentre sorridono durante una cena insieme. "Il tempo è trascorso veloce, tra risate, sorrisi e tanta complicità", scrive il settimanale, che sottolinea l'intesa che legherebbe i due. Lui è uno degli autori di programmi Mediaset come Avanti un altro e Ciao Darwin, condotti da Paolo Bonolis. La conferma del legame che li unisce è arrivata poche ore fa in una story su Instagram di Sonia Bruganelli che ha condiviso una foto di Andrea Arinci commentandola così: "La classe non è acqua".