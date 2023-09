Katia Ricciarelli ospiti di Caterina Balivo nella puntata de La Volta Buona in onda oggi, venerdì 22 settembre. La cantante lirica ha ripercorso la sua infanzia difficile, i suoi successi e le sue relazioni amorose.

Proprio riguardo alla sua vita sentimentale, la Ricciarelli ha parlato della relazione con il tenore spagnolo Josè Maria Carreras. Per lei era stato amore a priva vista, come ha raccontato in alcune interviste degli anni passati: “Mi sono innamorata di José per il modo in cui cantava ‘Il ballo in maschera. Con una frase sono caduta per terra e mi sono innamorata di lui”. Poi, la rottura dovuta all’indecisione di fare il grande passo: “Mi ero stancata di fare la fidanzata eterna”.

"Tu eri l'amante?": la clamorosa gaffe di Caterina Balivo

Concetto che ha ripetuto anche a Caterina Balivo, con la conduttrice che, a quanto pare non era informata sulla vicenda. “Abbiamo deciso di lasciarci perché io ero stanca di fare l’eterna fidanzata”, ha raccontato Katia. “Perché non ti sei sposata?”, ha chiesto la Balivo. “Perché lui era già sposato!”, ha risposto la Ricciarelli. A quel punto, la clamorosa gaffe di Caterina: “Ah, quindi tu eri l’amente? Non lo sapevo”. La cantante si è infuriata: “Ma come ti permetti? Io ero l’amore della sua vita”.