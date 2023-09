Beatrice Luzzi è probabilmente l’unica concorrente della nuova edizione del Grande Fratello che sta tenendo in piedi il reality. “Odiosa” quanto la sua Eva Bonelli in Vivere, velenosa come il morso di un Black Mamba, altezzosa come nessuna, e a tratti irritante.

Se all’inizio si pensava che Rosy Chin potesse essere la sua unica rivale, le cose sono rapidamente cambiate: tutta la Casa (o quasi) non la sopporta, ma come la storia del GF insegna, non è mai una buona idea fare “branco” contro un unico concorrente. Anzi, stanno facendo esattamente il gioco dell’attrice, che in questa situazione ci sguazza alla stragrandissima.

Nelle ultime ore, Beatrice ha sganciato l’ennesima bomba: “Una volta che le telecamere si spengono (ricordiamo che la diretta dalla Casa viene interrotta a partire dalle 3 del mattino, ndr), ognuno fa quello che vuole”, ha detto l’attrice, che ha poi rivelato che i coinquilini più giovani vanno a dormire alle 5 del mattino”.