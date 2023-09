Gemma Galgani, storica dama del parterre Over di Uomini e Donne, è costantemente al centro dell’attenzione. Gemma ha infatti intrapreso una frequentazione con Maurizio Laudicino, il cavaliere che ha catturato la sua attenzione.

I due stanno approfondendo la loro conoscenza, tant’è che stando alle anticipazioni, i due son stati insieme in Sardegna, dopo che era stata la redazione a fare il biglietto alla Galgani per consentirle di raggiungere il cavaliere livornese che si trovava a Cagliari per lavoro.

Nelle prossime puntate vedremo dunque come sono andate le cose tra i due, anche se parrebbe che vadano a gonfie vele visto che sono stati avvistati a Roma nelle scorse ore. La segnalazione è arrivata a Deianira Marzano, che tra le sue Instagram stories ha condiviso uno scatto che ritrae Gemma e Maurizio insieme.

Nei passati appuntamenti di Uomini e Donne, il cavaliere aveva dichiarato: “Gemma mi piace come persona, ma non riesco ancora ad andare avanti, ad andare oltre. Condividiamo tante cose. Sto approfondendo la conoscenza con te, ora sono questo. Ci siamo visti due volte, due volte non sono sufficienti per capire quello che devo capire. A me attraggono tutte le donne del parterre, anche Gemma. Ci stiamo conoscendo”.