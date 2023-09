Andrea Zelletta è stato ospite di Casa SDL e ha parlato della sua avventura al Grande Fratello Vip, svelando di essere stato il “peggior concorrente” del reality show.

“Sono stato il peggior concorrente per dinamiche della Casa del Grande Fratello Vip, credo di essere la peggior persona su cui fare gossip. Dentro la Casa sappiamo come va, ma penso proprio di farmi gli affari miei, altro che gossip. Io guardo al mio orticello. Sono arrivato in finale? Figurati come stavano inguaiati gli altri”.

Andrea ha poi parlato della recente paternità: “La bimba? Mi vengono i brividi solo a pensarci. E’ stata una boccata d’amore veramente incredibile. Non eravamo pronti, non sapevamo come sarebbe stato, ci ha stravolto la vita. Una femminuccia, io sono uscito pazzo! Sono scemo della mia Ginevra. Adesso che ha due mesi inizia e inizia a farmi i primi sorrisini è come se avessi vinto 45 dischi di platino”.