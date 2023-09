Damiano David, frontman dei Maneskin, parla della prima volta della fine della relazione con Giorgia Soleri. Il cantante ha detto denuncerà chi fece quel famoso video in cui appariva mentre baciava un’altra ragazza, e sulla sua ex confessa: “La nostra relazione è stata una parte fondamentale. Penso che sarebbe stato diverso se fossi stato single, probabilmente sarei morto. Probabilmente mi sarei fatto uccidere in qualche modo orribile a 21 anni invece ne ho 24".

Damiano David su Giorgia Soleri: "Mi ha insegnato tante cose"

"Giorgia è stata una parte super importante anche della mia crescita - prosegue Damiano David nel corso della sua intervista con Gianluca Gazzoli nella prima puntata della nuova stagione del podcast 'Passa dal Bsmt' -. Mentre il mondo attorno a me cambiava costantemente, e l'idea che le persone avevano di me cambiava costantemente, avere una persona che fosse lì, che fosse anche un po' un perno su cui muovermi è stata di grandissimo aiuto. Fortunatamente ho avuto accanto una persona intelligente quindi mi ha insegnato tante cose".

"Denuncerò chi ha fatto quel video"

Damiano David parla del video “incriminato” che lo mostra mentre bacia una ragazza circolato nel periodo della fine della sua relazione con Giorgia Soleri: "Io non capisco come a una persona venga in mente di tirar fuori il telefono e fare un video a me che mi bacio con un'altra ragazza. Piuttosto tienilo tu e facci quello che ti pare, ma non pubblicare. Perché lo pubblichi? Perché vuoi il tuo momento di fama, ma lo devi fare sulle spalle mie. So chi lo ha pubblicato, gli ho anche scritto e gli ho detto che lo denuncio".