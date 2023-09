Sembrerebbe essere giunta al capolinea la storia d’amore tra Greta Rossetti e Mirko Brunetti.

Due giorni fa, Mirko e Perla Vatiero hanno condiviso alcune Instagram story che documentavano un loro presunto incontro. Si trovavano entrambi alla stessa sfilata della Milano Fashion Week, oltre loro anche altri volti dell'ultima edizione di Temptation Island come Francesca Sorrentino, Manuel Marascio e Isabella Recalcati. A far chiacchierare il fatto che i due ex fidanzati del programma di Filippo Bisciglia erano senza i rispettivi partner: assenti, infatti, sia Greta Rossetti che Igor Zeetti.

La reazione di Greta Rossetti

L’ex tentatrice, inondata da messaggi e segnalazioni, non ha svelato la natura dell’attuale rapporto con Mirko, ma tutto lascia presagire che Greta non ha assolutamente gradito il fatto che il fidanzato e Perla si trovassero insieme allo stesso evento. “Mi state mandando un sacco di messaggi in merito alle persone presenti alla sfilata, scrivendomi che è stato fatto per hype. Non lo so e neanche mi interessa, vi avevo chiesto di non essere più associata a queste cose, sono fatti loro. Io mi dissocio da tutto ciò non ho voluto crearlo io l'episodio di ieri perché non ero presente in quanto, in buona fede, sono andata allo stadio con mia nonna. Ci tengo a precisare l'ultima cosa […]. Vi ho chiesto già da qualche giorno di non mettermi più in mezzo alle loro cose. Non ero presente, non sapevo neanche l'esistenza di questi video, non sono stati fatti da me e neanche sapevo”.

Le parole di Perla Vatiero

Anche Perla si è trovata costretta ad intervenire per porre un freno alle voci circa un possibile ritorno di fiamma con Mirko: “Arrivare a dire che io e Mirko siamo d’accordo mi sembra davvero una pazzia, anche perché se un minimo mi avete conosciuto all’interno del programma, penso abbiate capito che io non accetterei mai che il mio fidanzato stia con un’altra persona solo per fare hype. Mi stavo godendo la mia vita in maniera spensierata, capisco però che a tutto questo debba una giustificazione perché non mi piace passare per la persona che non sono. Alla sfilata a cui ho partecipato era presente anche Mirko, ma non era con me, eravamo entrambi con persone diverse e non era mia intenzione inquadrarlo nel video della storia, ma la prospettiva delle modelle che sfilavano purtroppo era quello […]. Tengo a precisare che non voglio essere causa di litigi tra loro, ognuno vive la propria frequentazione come meglio crede. Io sarò più attenta ad evitare determinate situazioni, però vi prego di non associarmi alla sua vita, perché ad oggi non ne faccio più parte. Essere messa in dubbio dopo tutto quello che ho passato mi sembra una follia, e tutto questo mi fa ancora più male”.

Mirko Brunetti rompe il silenzio

Pochi minuti fa, attraverso alcune Instagram stories, anche Mirko ha rotto il silenzio: “Mi sono preso del tempo perché è una situazione che non mi fa stare bene, anzi ci sto di m*rda e la mia priorità era chiarire la situazione con Greta e farle capire la semplicità della dinamica di quanto accaduto. Sempre per Greta, mi sono accertato di non andare all’evento nello stesso orario di Perla proprio per evitare fraintendimenti e gossip, ma non avrei mai immaginato di dover giustificare niente del genere. Se questo basta per creare dubbi su di me, dopo che ho acconsentito a cene ed uscite con un ex (si riferisce a Eugenio Colombo, ndr), ed averla comunque difesa a mie spese, va benissimo, ma ancora una volta mi sento di poter andare a testa alta.

Apro e chiudo parentesi: la storia con Perla è finita insieme a Temptation Island. Chiunque voglia alimentare altro, sappiate che lo fa in malafede e perché fa comodo così”.