Separati dalle regole del Grande Fratello, Vittorio Menozzi e Heidi Baci sono finiti uno nel Tugurio e l’altra nella Casa. I due gieffini non possono né vedersi né parlarsi, circostanza che non ha altro che accrescere il loro desiderio di riabbracciarsi presto.

Dopo pranzo, la ragazza di origini albanesi si avvicina alla serranda in cerca di un contatto con il modello parmigiano: “Ti stai comportando bene?”, chiede maliziosa Heidi. Ciro Petrone, il “gossipparo” della Casa, esaspera il turbamento di Vittorio. Ieri Heidi ha detto che Menozzi gli manca, e l’ha ribadito per ben due volte. I due hanno riflettuto a lungo su queste parole, tanto che Ciro – ironizzando – dice che il modello non ha dormito per tutta la notte.

“Il mi manchi è importante”, lo stuzzica Heidi. “Spero di tornare nella Casa presto”, replica imbarazzato Vittorio. Dietro queste parole si nasconde forse un sentimento che sta nascendo? Staremo a vedere.