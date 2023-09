Una nuova crisi ha colpito Oriana Marzoli nella Casa del Gran Hermano Vip. Passano i giorni, e la mancanza di Daniele Dal Moro si fa sentire sempre di più.

Oriana Marzoli in lacrime: "Non posso stare tre mesi..."

Durante un confessionale, l’ex vippona ha avuto un nuovo crollo: “La mia testa è fuori, penso tutto il tempo a Daniele. Non posso stare tre mesi senza vedere il mio ragazzo”, ha detto tra le lacrime. Insomma, la lontananza dal bel veneto inizia a diventare pesante, e forse Oriana, quando ha accettato di partecipare al reality spagnolo, non si aspettava che sarebbe stata così dura.

Già durante l’ultima puntata, la “reina” era andata in crisi ed era scoppiata in lacrime. Il motivo? Sempre lo stesso: la mancanza del suo fidanzato Daniele Dal Moro: “Preferirei non parlare, davvero… Se devo essere sincera, giuro su Dio… All’inizio non me l’aspettavo che fosse così dura e che mi sarebbe mancato così tanto il mio ragazzo, e non sto scherzando. Il reality non mi dà stimoli, mi rendo conto che non sorrido molto, e io sono una che sorride sempre”.

I fan hanno persino ipotizzato che Oriana potesse addirittura abbandonare la Casa, poi l’allarme è rientrato. Anche sua madre Cristina, attraverso il profilo Twitter della figlia, era intervenuta: “Ragazzi, Oriana farà sempre quello che sente di dover fare, fidatevi di lei e delle sue motivazioni per fare questo percorso in Spagna. Supportatela fino alla fine, qualunque cosa decida di affrontare”.

Riuscirà Oriana a proseguire la sua avventura al Gran Hermano? Oppure deciderà di abbandonare per tornare tra le braccia del suo Daniele?