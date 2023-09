Il “caso Nikita” continua a tenere banco. Nonostante la valanga di critiche che hanno sommerso nelle ultime ore Nikita Pelizon per via del suo “corso motivazionale” a pagamento, la vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip è motivata a portare avanti il suo progetto. C’è chi lo ha bollato come una truffa, mentre il suo fandom continua a sostenerla.

Diversi i personaggi noti che si sono espressi sulla vicenda: dal suo ex fidanzato Matteo Diamante, a Edoardo Tavassi e Tommaso Zorzi passando per Elisa D’Ospina, Roberto Burioni e Selvaggia Lucarelli.

L’ultimo in ordine di tempo ad aver tirato una frecciatina all’ex vippona è stato Edoardo Donnamaria. Il corso motivazionale di Nikita non è esattamente per tutte le tasche (la cifra massima si aggira intorno ai 460 euro), ecco perché l’influencer triestina aveva predisposto anche un pagamento rateizzato a 30 euro al mese per venire incontro alle persone meno abbienti.

Proprio in merito alla rateizzazione, Edoardo Donnamaria è entrato a gamba resa facendo alcune allusioni ironiche durante la diretta del programma radiofonico che conduce, riferendosi in maniera implicita proprio alle rate proposte dalla sua ex coinquilina.