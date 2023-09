Giselda Torresan inizia mostrare la su vera natura nella Casa del Grande Fratello? E’ questa l’ipotesi che si sta facendo strada nelle ultime ore in seguito ad un video con protagonista l’operaia veneta.

Ieri sera, la concorrente ha avuto un litigio con Beatrice Luzzi dopo che l’attrice l’ha mandata dritta al televoto eliminatorio del prossimo lunedì. Beatrice, infatti, dopo essere stata votata come preferita dal pubblico, ha dovuto fare una scelta che è ricaduta su Giselda: ““Le ho dato molto ascolto, l’ho protetta e stimata. Le ho regalato dei vestiti. Mi ha nominata come ipocrita. Ho trovato la sua votazione incomprensibile e grande ingratitudine. L’ho sentita lontana e si è legata a Rosy”.

La Torresan si è infuriata per la nomination e, in particolare, sulla frase di Beatrice in merito ai vestiti. La “montanara”, infatti, ha affermato che si trattava solo di un vestito: “Te li regalo io i vestiti!”, è sbottata Giselda. Ciò che ha colpito il pubblico, al di là della maschera che sembra cadere, è il tono di voce della gieffina, che secondo molti utenti parrebbe essere cambiato. Nelle passate settimane, Giselda era stata accusata di averlo volutamente modificato per apparire ingenua.