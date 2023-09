Sono volati stracci tra Anita Olivieri e Heidi Baci durante la puntata del Grande Fratello del 28 settembre. Tra le due non corre buon sangue: la prima crede che la coinquilina abbia con Vittorio Menozzi lo stesso comportamento da "gatta morta", fraintendibile, che ha avuto con Massimiliano Varrese. Le ragazze non sembrano trovare un punto di incontro, tanto che Anita durante la pubblicità offende Heidi.

Anita offende Heidi durante la pubblicità

Alfonso Signorini ha concluso il faccia a faccia tra le due concorrenti chiedendo ad Heidi se pensa che Anita sia invidiosa di lei. La sua risposta è stata no: "Non avevo nulla contro di lei, però nel momento in cui è uscito il video ha dato la colpa a come è stato tagliato e mi ha detto che con me non ha nulla". Rientrate in casa, Anita ha continuato ad affrontare l'argomento con le altre coinquiline. E, proprio sulla questione dell'invidia, si è sfogata: "Aspettavo solo che Heidi dicesse che sono invidiosa, perché ho poco da invidiare a questa che è alta un metro e quaranta". La presa in giro dalla ragazza nei confronti della compagna non è andata in onda in diretta, ma è avvenuta durante una pausa pubblicitaria. Su Twitter, però, il momento non è passato inosservato. "Mi rodeva, l'ho detto nel mio microfono, non mi piace litigare con persone contro cui non ho nulla", ha detto poi Anita nel post puntata chiacchierando con Ciro Petrone.

Durante la puntata del 28 settembre del GF, Alfonso Signorini ha chiamato Anita e Heidi in Mystery Room per un confronto. La prima crede che la compagna abbiamo con Vittorio lo stesso atteggiamento da "gatta morta" avuto con Massimiliano Varrese, a cui prima si era avvicinata e poi allontanata, non volendo che fraintendesse. "Lei è sempre in mezzo, è una persona che critica tutti. Con Vittorio ho sempre parlato dall'inizio", ha invece detto Heidi, accusando Anita di essere una persona valsa. Anche se continuano entrambe a ribadire di non avere niente una contro l'altra, il faccia a faccia si è risolto con nulla di fatto.