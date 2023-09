Lo scorso 20 febbraio, durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ufficializzò la divisione della Casa di Cinecittà in due opposte fazioni: Spartani e Persiani.

Spartani e Persiani al Gf Vip 7

Il conduttore sancì la frattura intestina chiamando tutti i concorrenti a schierarsi dall’una o dall’altra parte. Dopo alcune titubanze iniziali, la linea up dei due schieramenti fu stata definita in maniera chiara. A scegliere il clan degli Spartani, quello con più membri tra le sue file, furono Oriana Marzoli, Edoardo Tavassi, Luca Onestini, Edoardo Donnamaria, Ivana Mrazova, Alberto De Pisis, Micol Incorvaia, Nicole Murgia, Milena Miconi e Daniele Dal Moro. Opposti a loro c’erano i Persiani con Nikita Pelizon, Antonino Spinalbese, Matteo Diamante, Andrea Maestrelli, Davide Donadei, Antonella Fiordelisi e Martina Nasoni. La spaccatura in Casa era ormai evidente, e le due fazioni avevano persino i rispettivi quartier generale: gli Spartani si riunivano in cortiletto, mentre i Persiani in giardino.

Ebbene, stando a quanto riferito da Agent Beast, fonte molto informata in merito a quello che accade dietro le quinte del Grande Fratello, gli autori starebbero pensando di riportare in auge Spartani e Persiani: “Attenzione: Si sta pensando ancora in modo molto embrionale di riportare in auge, spartani contro persiani ma con delle novità. La divisione e l'elemento scenico del tugurio, serve per inasprire e creare delle tensioni interne ai gruppi che saranno costanti”.