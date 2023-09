Il comportamento di Beatrice Luzzi continua essere argomento di discussione tra gli inquilini del Grande Fratello. Secondo il calzolaio Lorenzo Remotti, l’attrice è una persona buona, ma non completamente sincera.

Lorenzo Remotti: "Beatrice è molto astuta"

Beatrice è finita nuovamente nel mirino di alcuni gieffini per via della sua decisione di mandare al televoto per l’eliminazione Giselda Torresan (che, però, l’aveva definita “ipocrita”). Lorenzo, ripensando a quanto accaduto durante l’ultima puntata, ha fatto un’analisi del comportamento dell’attrice: “Il discorso su Max (Varrese, ndr) a me è dispiaciuto, lui ha una bambina piccola che potrebbe guardare. Meritava una buona parola da parte di tutti. Poteva farlo Beatrice. Io con lei sono stato coerente. Io gliel'ho detto che secondo me da una parte è buona, ma è l'altra parte che non mi convince. Io la sto studiando, sto cercando di capire come è fatta. Con me ha capito che non è aria...e quando capisce che non è il caso, cambia...

Io studio, ma quando poi capisco entro da samurai... quando e se apro bocca devo uscirne a posto. Lei è passata per la povera indifesa che si è trovata in un posto dove l'hanno attaccata tutti. Poi salva quello e quell'altro [...] Abbiamo davanti una persona molto intelligente e molto astuta”.